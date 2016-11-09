Путину вручат 19 верительных грамот

Президент России Владимир Путин примет в Кремле новых послов иностранных государств.

Российскому лидеру будет вручено 19 верительных грамот, что станет началом официальной работы глав зарубежных дипмиссий.

На прием в Кремль 9 ноября прибудут послы из Греции, Камбоджи, Колумбии, Мали, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Туркменистана, Черногории Финляндии и ряда других государств. Наряду с ними прием посетит диппредставитель главы Римской католической церкви, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Кремля.