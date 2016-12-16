Путину понравилось саке «Восточная красавица»

Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал в Нагато саке местного производства «Восточная красавица», отметив, что увлекаться этим напитком не советует.

- Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Отмечается, что в ходе первого дня визита президента России в японский город Нагато входило посещение местных термальных источников.

- Программа была весьма насыщенной и содержательной, - сказал Путин, уточнив, что дружественной атмосфере обсуждались ключевые аспекты сотрудничества, а также ряд актуальных международных и региональных проблем. Об этом сообщает РИА Новости.