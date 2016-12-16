Путину понравилось саке «Восточная красавица»
Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал в Нагато саке местного производства «Восточная красавица», отметив, что увлекаться этим напитком не советует.
- Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Отмечается, что в ходе первого дня визита президента России в японский город Нагато входило посещение местных термальных источников.
- Программа была весьма насыщенной и содержательной, - сказал Путин, уточнив, что дружественной атмосфере обсуждались ключевые аспекты сотрудничества, а также ряд актуальных международных и региональных проблем. Об этом сообщает РИА Новости.
Следующая новость Родченков мог купить дом на деньги от продажи запрещенных препаратов
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии