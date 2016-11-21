Путину передали подарок перуанской предпринимательницы
Президент России Владимир Путин получил в подарок от жительницы Перу Хулии Кастро свитер из альпаки. Презент главе государства передали журналисты.
Ранее сообщалось о том, что Кастро пыталась вручить свитер, изготовленный ее малым предприятием, Путину лично во время саммита АТЭС в Лиме. Однако была задержана сотрудниками службы безопасности и доставлена в полицию. Позднее она признала, что выбрала «не лучший момент» для подарка.
Кастро рассказала журналистам о своем отношении к России, а также добавила, что у нее русская невестка и внуки отлично говорят по-русски, передает «Интерфакс».
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