Путину доложили об исчезновении самолета Минобороны

Президент РФ Владимир Путин в курсе исчезновения с радаров самолета Минобороны, вылетевшего из Сочи в сирийскую Латакию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу собрал экстренное совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего самолета.

Пассажирский лайнер ТУ-154 вылетел из Сочи в 5:20 по московскому времени, а в 5:40 утра пропал с радаров диспетчеров. На борту находились военнослужащие ВС РФ, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщает «Интерфакс».