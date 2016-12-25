Путину доложили об исчезновении самолета Минобороны
Президент РФ Владимир Путин в курсе исчезновения с радаров самолета Минобороны, вылетевшего из Сочи в сирийскую Латакию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу собрал экстренное совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего самолета.
Пассажирский лайнер ТУ-154 вылетел из Сочи в 5:20 по московскому времени, а в 5:40 утра пропал с радаров диспетчеров. На борту находились военнослужащие ВС РФ, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщает «Интерфакс».
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