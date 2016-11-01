Путину доложат о заявлении Ильдара Дадина о пытках в колонии

Пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал журналистам, что в ближайшее время Владимиру Путину доложат о заявлении заключенного Ильдара Дадина об издевательствах в колонии города Сегежа в Карелии.

- Я не знаю, докладывалось ли это президенту по каким-то другим каналам, но, безусловно, это случай, который заслуживает самого пристального внимания, но в первую очередь, конечно, профильных ведомств. То есть, в данном случае ФСИН. Хотя, безусловно, президенту об этом будет доложено, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в письме супруге осужденный написал о нескольких случаях избиения и других издевательствах со стороны стражей порядка, после чего она опубликовала эту информацию в социальной сети Facebook. По ее словам, руководству колонии ИК-7 известно об этих нарушениях.

Ильдар Дадин четыре раза задерживался сотрудниками полиции за нарушение правопорядка в ходе проведения митингов. После ряда мер административной ответственности Басманный суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

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