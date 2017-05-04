«Путинское большинство» не видит альтернативы действующему президенту

Кризис в экономике РФ не повлиял на количество сторонников российского президента Владимира Путина из так называемого «путинского большинства», следует из доклада «Путинское большинство» накануне большого избирательного цикла», подготовленного Фондом развития гражданского общества.

Авторы доклада считают, что рост числа граждан страны, поддерживающих действующего президента, происходит «за счет молодежи и тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в избирательных кампаниях предыдущих электоральных циклов».

Кроме того, эксперты полагают, что на предстоящих выборах ни один из кандидатов не сможет составить значимой конкуренции Путину, что, по мнению авторов доклада, позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ.

«Президент РФ В.В.Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения», - цитирует документ «Национальная служба новостей».

В докладе также говорится, что в случае участия Путина в президентских выборах 2018 года, за него могут проголосовать около 70-75 процентов избирателей.

Как отмечают в ФоРГО, «путинское большинство» – это широкая общественная и политическая коалиция граждан, состоящая из всех социальных слоев российского общества.