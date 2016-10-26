Путина удивляет отсутствие реакции на отключение Украиной энергоснабжения Крыма

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин выразил недоумение, почему международные правозащитные организации никак не отреагировали на вопиющее нарушение прав человека, когда зимой 2015 года Украина прекратила энергоснабжение Крыма.

- Что касается прекращения подачи воды, либо акции, связанной с блэкаутом, прекращением подачи электроэнергии, все это на грани преступления против человека: взять достаточно крупный регион с многомиллионным населением – 2,6 миллиона человек проживает в Крыму – и отключить от электроснабжения зимой, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства заметил, что в данном случае «правозащитные организации что-то воды в рот набрали и язык проглотили и молчат», хотя преступление налицо.

Ранее сообщалось, что 80 правозащитных организаций подписали петицию об исключении России из Совета по правам человека ООН в связи с ситуацией в Сирии.