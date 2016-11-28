Путина регулярно информируют о Януковиче
Президента РФ Владимира Путина регулярно информируют о том, что происходит вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Безусловно, президент получает регулярно информацию о том, что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он предпринимает шаги и в каких процессах он участвует, - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, информируют ли Путина о судебном процессе по делу «Беркута» и об участии в нем Януковича.
При этом пресс-секретарь президента РФ не обладает информацией о том, общались ли Путин и Янукович в последнее время.
- Я не располагаю такой информацией, - заявил Песков.
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