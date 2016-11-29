Путина проинформировали о намерении Украины провести ракетные стрельбы в Крыму

Президента РФ Владимира Путина проинформировали о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в воздушном пространстве вблизи Крыма. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Этой ситуацией занимаются профильные ведомства. Вы упомянули Минтранс. Это связано с полетами — та область, которую курирует министерство транспорта. Это ведомство федеральной власти делает все, что необходимо, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул также, что главе государства постоянно докладывают о ситуации на полуострове.

Ранее Росавиация сообщила о том, что Украина, нарушив международные соглашения, в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в районе Симферополя, и потребовала от Киева отменить учения.

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