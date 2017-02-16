Путина пригласили навестить потомков русских эмигрантов в Уругвае

Потомки 300 российских семей составляют сегодня большую часть населения уругвайского города Сан-Хавьер. Поездка в этот город вместе с российским президентом будет честью для его южноамериканского коллеги, заявил глава Уругвая Табаре Васкес.

«Господин президент, для правительства Уругвая и для народа Уругвая будет высокой честью, если вы посетите нашу страну», - цитирует «Интерфакс» президента Уругвая. Он отметил, что в случае визита Владимира Путина в эту страну два лидера смогут вместе посетить город Сан-Хавьер, куда в начале XX века прибыли 300 семей из России.

Господин Табаре Васкес отметил большое значение того, что русские привезли в Уругвай свои традиции, свой образ жизни, чем обогатили его культуру. Русские были первыми, кто начал возделывать подсолнечник в Уругвае.