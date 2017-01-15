Путина попросили разобраться с коррупцией в Мексике

В интернете появилась петиция с призывом к президенту России Владимиру Путину вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Мексике.

Документ, озаглавленный как «Участие России в Мексике для устранения плохого правительства», опубликован на сайте change.org.

Его автор Freppo Sovietico отметил, что сегодня политическая ситуация в Мексике является наихудшей за всю историю страны. По его словам, необходимо остановить местных коррумпированных политиков, которые все раздаривают и разворовывают. Он также добавил, что ни ООН, ни США ничего не делают для исправления ситуации, хотя последние получают из Мексики ресурсы.

На данный момент петиция набрала 4,7 тысячи подписей.