Путина попросили разобраться с коррупцией в Мексике
В интернете появилась петиция с призывом к президенту России Владимиру Путину вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Мексике.
Документ, озаглавленный как «Участие России в Мексике для устранения плохого правительства», опубликован на сайте change.org.
Его автор Freppo Sovietico отметил, что сегодня политическая ситуация в Мексике является наихудшей за всю историю страны. По его словам, необходимо остановить местных коррумпированных политиков, которые все раздаривают и разворовывают. Он также добавил, что ни ООН, ни США ничего не делают для исправления ситуации, хотя последние получают из Мексики ресурсы.
На данный момент петиция набрала 4,7 тысячи подписей.
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