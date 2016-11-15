Путин знал о разработке Улюкаева с самого начала

Президент России Владимир Путин с самого начала знал о том, что глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев находится в оперативной разработке, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получал всю информацию о ходе дела, отметив, что вердикт по столь серьезным обвинениям может вынести только суд.

Вместе с тем Песков заявил, что не в курсе того, возможен ли пересмотр сделки по продаже «Башнефти» компании «Роснефть» в связи с открывшейся информацией. Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года, сообщает «РИА Новости».

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