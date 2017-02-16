Путин заявил о ставке Киева на войну в Донбассе

Официальный Киев настроен на силовое решение конфликта в юго-восточной части Украины и не готов к мирному урегулированию, считает глава Российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, в Москве видят серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, и цель организаторов эскалации конфликта очевидна - сорвать минские соглашения.

«Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение», - приводит ТАСС заявление главы государства на коллегии ФСБ.

Владимир Путин также отметил, что в Киеве открыто говорят об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе, и в России». «Нас это не может не беспокоить», - сказал президент.