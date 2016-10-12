Путин заявил о невозможности изолировать Россию с помощью санкций

Изолировать Россию, применяя экономические санкции, невозможно. Такую уверенность высказал президент Владимир Путин.

Выступая на форуме на форуме "Россия зовет", глава государства сказал, что в политических спорах необходимо искать компромиссы, и российская сторона много раз заявляла о готовности к этому, сообщает ТАСС.

"Мы позицию нашу давно изложили, она является очевидной. Кстати, она подтверждается не только нашими, но и международными — североамериканскими, европейскими экспертами. Что любые ограничения в сфере экономики, продиктованные политическими соображениями, вредны для всех", — сказал Путин.