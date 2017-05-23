Путин заявил о необходимости формирования нетерпимого отношения к допингу
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования нетерпимого отношения к допингу в спорте.
«Самое главное нам сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще»,- сказал Путин, выступая на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту.
Кроме того, президент призвал с осторожностью относиться к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства.
Он также отметил, что независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова сделала максимум при разработке антидопингового плана, поэтому мониторинг исполнения следует сохранить за ней, сообщает ТАСС.
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