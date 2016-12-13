Путин заявил о готовности в любой момент встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент.

При этом он отметил, что сначала необходимо дождаться, когда Трамп вступит в свои права, а также сформирует новую администрацию президента.

- Нам нужно набраться терпения и подождать, пока это будет сделано, — сказал Путин в интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури», стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Он также выразил свое одобрение заявлениями Трампа о необходимости нормализации отношений между США и Россией.

-Это будет непростая задача, имея в виду ту степень деградации, в которой находятся сегодня российско-американские отношения. Но мы готовы пройти свою часть пути, — заявил Путин.

8 ноября в США прошли выборы президента. Победителем стал Дональд Трамп, который представляет республиканскую партию. Его инаугурация назначена на 20 января 2017 года.

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Теги:
Места: Россия, США
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