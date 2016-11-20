Путин заявил о большом значении советов патриарха

Президент РФ Владимир Путин признался, что для него большое значение имеют советы патриарха Кирилла. Российский лидер отметил, что при этом не всегда согласен с главой РПЦ.

Путин рассказал, что патриарх – образованный и глубокий человек. По его словам, глава РПЦ имеет мнение практически по каждому вопросу. Круг вопросов, которые могут обсудить президент и патриарх не ограничивается только религиозной деятельностью или вероучением. Путин отметил, что разговаривает с патриархом Кириллом также и о государственных делах, сообщает РИА "Новости".

– Я не могу сказать, что я полностью, целиком на сто процентов всегда с ним соглашаюсь. Мы иногда можем поспорить о чем-то, но в целом, наши взгляды очень близки, – сказал российский президент.

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