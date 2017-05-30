Путин заверил в невмешательстве РФ в выборы в других странах

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не вмешивалась в выборные процессы в других странах. По его словам, российские власти не видят в этом смысла.

Глава государства назвал подобные обвинения в адрес России несостоятельными. При этом он согласился с предположением, ранее высказанным президентом США Дональдом Трампом, о том, что Россию могли подставить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Путина французскому изданию Le Figaro.

Он также добавил, что со сменой президентов в США политика этой страны остается прежней. Причина в том, что каждый новый глава государства не самостоятелен в своих решениях, пояснил Путин.