Путин заверил в невмешательстве РФ в выборы в других странах
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не вмешивалась в выборные процессы в других странах. По его словам, российские власти не видят в этом смысла.
Глава государства назвал подобные обвинения в адрес России несостоятельными. При этом он согласился с предположением, ранее высказанным президентом США Дональдом Трампом, о том, что Россию могли подставить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Путина французскому изданию Le Figaro.
Он также добавил, что со сменой президентов в США политика этой страны остается прежней. Причина в том, что каждый новый глава государства не самостоятелен в своих решениях, пояснил Путин.
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