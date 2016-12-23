Путин затруднился назвать сроки своей встречи с новым президентом США Трампом
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин затруднился ответить на вопрос о том, когда состоится его встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.
- Мы исходим из того, что новому главе Белого дома необходимо спокойно собрать свою команду, и уже потом мы определимся, - заявил глава государства.
Путин согласился с мнением с оценкой Трампом российско-американских отношений, заявившего, что «хуже не будет, потому что хуже некуда».
Российский лидер подчеркнул также, что главным вопросом первой встречи с новым президентом будет улучшение отношений между двумя странами.
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