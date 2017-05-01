Путин запретил называть детей нелепыми именами

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования цифр, бранных слов, а также знаков препинания и должностей при регистрации имени новорожденного ребенка.

Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом.

Ранее органы ЗАГС не могли отказать родителям, желающим дать своему ребенку неблагозвучное имя.

В Москве зарегистрированы мальчики Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Иван-Коловрат, Меркурий, Кантогор-Егор, а также девочки Апрель, Лиса, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко, Росияна, Луна, Ляля, Ангел Мария, Луналика, сообщает «РИА Новости».