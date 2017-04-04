Путин запретил денежные переводы на Украину

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы.

Согласно документу, если иностранное государство вводит запреты в отношении российских платежных систем, переводы денег в эти страны без открытия банковского счета будут возможны из России, только если операторы платежной системы прямо или косвенно контролируются РФ.

Закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации.

Как отмечает «Экономика сегодня», данный закон стал ответом на действия Украины, которая фактически заблокировала работу российских платежных систем и переводы из России на Украину осенью прошлого года. Под украинские санкции попала платежная система «Колибри», которой управляет Сбербанк, «Золотая корона», «Юнистрим», «Международные денежные переводы Лидер», Anelik и Blizko.

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