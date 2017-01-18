Путин заподозрил противников Трампа в подготовке «майдана»

Противники избранного президента США Дональда Трампа готовы устроить «майдан» в Вашингтоне, лишь бы не дать ему вступить в должность, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, администрация уходящего главы США Барака Обамы пытается подорвать легитимность избранного президента, нанося ущерб самим Соединенным Штатам. В качестве примера российский лидер привел новые антироссийские санкции, введенные Обамой накануне своего ухода, а также скандальные сообщения о том, что российские спецслужбы якобы располагают видеозаписями встреч Трампа с проститутками.

- Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал - несколько лет назад, - он ведь не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях. Просто бизнесмен. Один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером что ли? Конечно нет, это просто полный бред,- цитирует «ТВ Центр» слова российского президента.

Он также подчеркнул, что люди, фабрикующие подобные слухи и использующие их в политической борьбе - хуже, чем проститутки.

- Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США, - заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что пока Трамп официально не вступил в должность президента США, поддерживать его или критиковать нет никаких оснований.

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