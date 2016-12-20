Путин заморозил индексацию маткапитала до 2020 года

Президент России Владимир Путин заморозил индексацию материнского капитала до 2020 года.

Как уточняется в материале, закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Кроме того, документ предусматривает с 2018 года индексацию всех соцвыплат один раз в год с 1 февраля по фактической инфляции.

Уточняется, что порядок индексации выплат, пособий и компенсаций будет единым для «чернобыльцев», Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов, инвалидов и граждан с детьми.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. На данный момент размер выплаты составляет 453 026 рублей и может быть направлен на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида, сообщает «РИА Новости».