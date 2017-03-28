Путин законодательно обязал букмекеров финансировать профессиональный и детский спорт

Принятый Госдумой 17 марта и ободренный Советом Федерации 22 марта закон, обязывающий букмекерские конторы делать отчисления на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Держатели тотализатора должны будут заключать соглашения с организаторами спортивных соревнований, на которые принимаются ставки, и перечислять средства, которые организаторы имеют право использовать в соотношении 80 процентов - на развитие профессионального спорта и 20 процентов - на развитие детско-юношеского спорта.

Для осуществления контроля за отчислениями букмекеры также обязаны предоставлять организаторам соревнований финансовую отчетность по количеству принятых ставок и сумме выплаченных выигрышей.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.