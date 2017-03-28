Путин законодательно обязал букмекеров финансировать профессиональный и детский спорт

Принятый Госдумой 17 марта и ободренный Советом Федерации 22 марта закон, обязывающий букмекерские конторы делать отчисления на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Держатели тотализатора должны будут заключать соглашения с организаторами спортивных соревнований, на которые принимаются ставки, и перечислять средства, которые организаторы имеют право использовать в соотношении 80 процентов - на развитие профессионального спорта и 20 процентов - на развитие детско-юношеского спорта.

Для осуществления контроля за отчислениями букмекеры также обязаны предоставлять организаторам соревнований финансовую отчетность по количеству принятых ставок и сумме выплаченных выигрышей.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость На могильную табличку убийцы Вороненкова неизвестные нанесли руны Третьего рейха

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО