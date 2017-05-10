Путин забил семь голов в гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин забросил семь шайб в ходе гала-матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ).
Глава государства играл под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея», соперником которой выступила сборная НХЛ. Встреча проходила в Сочи, на льду дворца спорта «Большой».
Президент забил один гол в первом периоде и по три во втором и третьем периодах. Кроме того, он сделал ряд результативных передач. Матч завершился со счетом 17:6 в пользу «Легенд хоккея», сообщает РИА «Новости».
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