Путин взял под государственную защиту военнослужащих-участников борьбы с терроризмом
Российские военные, которые принимали участие в контртеррористических операциях, теперь находятся под государственной защитой так же, как судьи или должностные лица правоохранительных и контролирующих органов. Соответствующий закон подписал сегодня глава государства Владимир Путин.
Военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и работающие в сфере защиты национальной безопасности страны, составили новую категорию лиц, на которых распространяется государственная защита, сообщает ТАСС.
В отношении этих военных утвержденный президентом закон предусматривает тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
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