Путин взял под государственную защиту военнослужащих-участников борьбы с терроризмом

Российские военные, которые принимали участие в контртеррористических операциях, теперь находятся под государственной защитой так же, как судьи или должностные лица правоохранительных и контролирующих органов. Соответствующий закон подписал сегодня глава государства Владимир Путин.

Военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и работающие в сфере защиты национальной безопасности страны, составили новую категорию лиц, на которых распространяется государственная защита, сообщает ТАСС.

В отношении этих военных утвержденный президентом закон предусматривает тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.