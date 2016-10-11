Путин выступил за воссоздание в России физкультурно-спортивных обществ

Президент России Владимир Путин поддержал идею воссоздать в стране физкультурно-спортивные общества. Это заявление главы государства прозвучало на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«По-прежнему остро стоит вопрос с вовлечением в спорт экономически активного населения, существующие на сегодня организационные структуры недостаточны. Предложение рабочей группы Совета воссоздать физкультурно-спортивные общества, безусловно, обосновано и перспективно», - сказал Путин.

Президент также остался доволен тем, что в России растет интерес к спорту среди молодого поколения и напомнил о цели, которую нужно выполнить к 2020 году.

К этому времени к систематическим занятиям физкультурой и спортом в России должны быть привлечены до 40 процентов населения, сообщает ТАСС.

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