Путин дал высокую оценку действиям правительства в 2016 году

Несмотря на серьезные вызовы и сложности, Кабинет министров в 2016 году «сработал с максимальным эффектом». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

- Да, действительно, у нас еще продолжается некоторый спад, но по сравнению со спадом прошлого года – это день и ночь, - цитирует Путина ТАСС.

По мнению главы государства, «есть все основания сказать, что в следующем году мы выйдем уже на траекторию роста».

- Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год, - подчеркнул президент РФ.

Путин также не исключил, что в 2016 будет самая низкая в России инфляция за 25 лет – около 5,8 процента.

- По некоторым направлениям, а именно в сфере макроэкономики, у нас заметные сдвиги в лучшую сторону: вполне вероятно и, скорее всего, так и будет – у нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет, - сказал глава государства, напомнив, что в 2011 году инфляция году составила 6,1 процента.

Как отметил российский лидер, заметные позитивные сдвиги произошли в некоторых сферах и областях машиностроения, а также в сельском хозяйстве.

- Все это очень хорошие предпосылки для решения задач, перед которыми стоит страна в 2017 году, - заявил Путин.