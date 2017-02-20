Путин высказал мнение о готовящихся проектах программ развития экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин считает готовящиеся проекты программ развития экономики интересными и перспективными. Об этом он сообщил на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

По словам президента, в рамках Совета при президенте по развитию экономики и Центра стратегических разработок готовится целый набор программ.

- Я с ними недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными, - сказал Путин, отметив, что все это нужно дорабатывать. Об этом сообщает ТАСС.