Путин высказал мнение о готовящихся проектах программ развития экономики РФ
Президент РФ Владимир Путин считает готовящиеся проекты программ развития экономики интересными и перспективными. Об этом он сообщил на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.
По словам президента, в рамках Совета при президенте по развитию экономики и Центра стратегических разработок готовится целый набор программ.
- Я с ними недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными, - сказал Путин, отметив, что все это нужно дорабатывать. Об этом сообщает ТАСС.
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