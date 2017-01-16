Путин выразил соболезнования киргизскому лидеру Атамбаеву

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву в связи многочисленными жертвами авиакатастрофы под Бишкеком.

В своей телеграмме глава государства отметил, что Россия разделяет боль и скорбь дружественного народа Киргизии.

Путин передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии, сообщается на сайте Кремля.