Путин выразил соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова

Президент России Владимир Путин глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова, скончался в ночь на 1 января в Копенгагене в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

- Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам, — говорится в сообщении Кремля.

По словам Путина, князь Димитрий на протяжении всей своей жизни был настоящим патриотом России. Об этом сообщает «РИА Новости».