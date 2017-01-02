Путин выразил соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова
Президент России Владимир Путин глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова, скончался в ночь на 1 января в Копенгагене в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
- Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам, — говорится в сообщении Кремля.
По словам Путина, князь Димитрий на протяжении всей своей жизни был настоящим патриотом России. Об этом сообщает «РИА Новости».
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