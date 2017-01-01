Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе Стамбула

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с террористической атакой ночного клуба в Стамбуле, в результате которой по последним данным погибло 39 человек.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — цитирует Путина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный в костюме Санта-Клауса и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова.

По некоторым данным, террористов было двое, однако правоохранительные органы Турции считают, что преступник действовал в одиночку.

В результате террористической атаки погибло 39 человек, более 15 из них - иностранцы. Ранения различной степени тяжести получили 69 человек.

Турецкие СМИ сообщили о ликвидации нападавшего, по другим сведениям поиски террориста продолжаются.