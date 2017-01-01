Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе Стамбула

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с террористической атакой ночного клуба в Стамбуле, в результате которой по последним данным погибло 39 человек.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — цитирует Путина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный в костюме Санта-Клауса и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова.

По некоторым данным, террористов было двое, однако правоохранительные органы Турции считают, что преступник действовал в одиночку.

В результате террористической атаки погибло 39 человек, более 15 из них - иностранцы. Ранения различной степени тяжести получили 69 человек.

Турецкие СМИ сообщили о ликвидации нападавшего, по другим сведениям поиски террориста продолжаются.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость Южнокорейский самолет случайно сбросил в Японское море ракеты и мины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО