Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Кайсери

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с терактом в Кайсери, жертвами которого стали 13 военных.

Путин попросил Эрдогана передать слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

«Уверен, что ответом на подобные преступные вылазки должна стать ещё более решительная борьба с экстремистскими группировками. Россия со своей стороны готова и далее наращивать сотрудничество с Турцией в сфере антитеррора», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

По данным турецких сластей, теракт был совершен смертников. Ответственность за произошедшее Анкара возлагает на Рабочую партию Курдистана.