Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Кайсери
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с терактом в Кайсери, жертвами которого стали 13 военных.
Путин попросил Эрдогана передать слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.
«Уверен, что ответом на подобные преступные вылазки должна стать ещё более решительная борьба с экстремистскими группировками. Россия со своей стороны готова и далее наращивать сотрудничество с Турцией в сфере антитеррора», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
По данным турецких сластей, теракт был совершен смертников. Ответственность за произошедшее Анкара возлагает на Рабочую партию Курдистана.
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