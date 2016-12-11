Путин выразил соболезнования в связи терактом в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Эрдогану в связи с терактами, произошедшими у стадиона в Стамбуле, где проходил футбольный матч, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

- Произошедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, - говорится в послании Путина Эрдогану.

Российский глава также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от рук террористов.

В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона «Башикташ». Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом. В результате погибли 38 человек, сообщает ТАСС.

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