Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП в Югре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родителям и родным погибших в крупной аварии под Ханты-Мансийском. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 23 госпитализированы.

– Путин в телефонном разговоре с главой региона Натальей Комаровой выразил глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким детей, погибших в результате чудовищной автоаварии, – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что глава государства поручил региональным властям оказать поддержку семьям погибших, сообщает РИА "Новости".

Минздраву России Путин поручил оказать пострадавшим в аварии всю возможную помощь.

Сегодня под Ханты-Мансийском произошла авария с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. Автобус перевозил детей-членов команды по акробатике. Известно, что в сложных погодных условиях транспортное средство занесло и развернуло.

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