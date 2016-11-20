Путин выразил соболезнования президенту Индии

В связи с крушением поезда в Индии президент России выразил соболезнования индийскому лидеру Пранабу Мукерджи. Сегодня при крушении поезда на севере страны погибли не менее 119 человек.

Российский лидер обратился к президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Путин передал слова сочувствия семьям погибших, сообщает ТАСС.

Сегодня утром в штате Уттар-Прадеш потерпел крушение железнодорожный состав. 14 вагонов поезда сошли с рельсов. На месте крушения продолжают работать спасатели, точное число жертв и пострадавших уточняется.