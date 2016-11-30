Путин выразил надежду на перезагрузку отношений с США при Трампе

Выступая на международном форуме «Примаковские чтения», президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что со сменой администрации Белого дома российско-американские взаимоотношения будут улучшаться.

- Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в Соединенных Штатах и в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, российско-американские связи деградировали не по вине Москвы.

- Это не наша вина, - констатировал Путин, рассказав, что в ходе недавнего телефонного разговора с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, лидеры сошлись во мнении, что «неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять».

- Наша страна готова пройти свою часть пути, - подчеркнул Путин.

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