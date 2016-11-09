Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с США

Комментируя итоги президентских выборов в США, президент РФ Владимир Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами, о чем неоднократно говорил Дональд Трамп в ходе своей капмпании.

- Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты США, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и США. Мы понимаем и отдаем себе отчет, что это будет непростой путь, с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между Россией и США. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся в таком состоянии, — цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, Москва готова пройти свою часть пути для нормализации отношений между двумя супердержавами, отметив, что «возвращение отношений на устойчивую траекторию развития пошло бы на пользу народам обеих стран и позитивно отразилось бы на общем климате в мировых делах».