Путин выразил готовность подумать над амнистией для задержанных украинцев

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона предпринимает максимум усилий для скорейшего разрешения ситуации в Донбассе, но сталкивается с фактами организации диверсий украинской стороной.

По словам главы государства, задержанные украинские представители военной разведки дают признательные показания, причем называют все - звания и фамилии командиров, явки, пароли на территории Крыма. Их показания не оставляют сомнений в том, кем санкционировалась подготовка терактов и диверсий в Крыму.

Комментируя ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, Путин заметил, что режиссер должен заниматься своим делом, а не участвовать в подготовке терактов.

- За что его отпустить? Только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового военного, также готовившего диверсии? - задал вопрос российский лидер.

Вместе с тем Путин пообещал подумать над актами амнистии в отношении задержанных украинских лиц.

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