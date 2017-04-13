Путин выдвинул США условия по Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о готовности возобновить соблюдение меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии.

При этом он подчеркнул, что военное присутствие Штатов на территории ближневосточного государства будет обусловлено борьбой с терроризмом, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Прошедшую в Кремле встречу обе стороны оценили положительно. Тиллерсон отметил необходимость восстановления американо-российских отношений и повышения доверия между странами.