Путин встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте
Президент России Владимир Путин встретится 25 мая со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля.
Как уточняется в материале, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает ТАСС.
Ранее Дутерте, известный как «мастер оскорблений», отказался от предложения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, сославшись на высокую занятость и желание посетить с официальным визитом Россию и Израиль.
Дутерте получил скандальную известность, назвав экс-главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза.
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