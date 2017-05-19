Путин встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте

Президент России Владимир Путин встретится 25 мая со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как уточняется в материале, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает ТАСС.

Ранее Дутерте, известный как «мастер оскорблений», отказался от предложения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, сославшись на высокую занятость и желание посетить с официальным визитом Россию и Израиль.

Дутерте получил скандальную известность, назвав экс-главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза.