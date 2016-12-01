Путин встретится с главой МИД Японии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 2 декабря встретится в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой, который прибудет в Россию на встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин примет министра иностранных дел Японии, который будет находиться в России с рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», - цитирует сообщение пресс- службы ТАСС.
Поездка главы МИД Японии в Россию подытожит серию двусторонних контактов в политической, экономической, гуманитарной и других сферах в 2016 года и станет финальным этапом подготовки официального визита президента РФ в Японию, который запланирован на 15-16 декабря.
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