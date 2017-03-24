Путин встретился с Марин Ле Пен и обсудил с ней отношения России и Франции

На встрече с кандидатом в президенты Франции, лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен президент РФ Владимир Путин заявил, что ни в коем случае не хочет влиять на ход президентских выборов во Франции, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил Пятой республики.

- Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции, - цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания, и Москва никоим образом не собирается влиять на ее ход.

- Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США, - подчеркнул Путин.

Ранее Марин Ле Пен неоднократно заявляла о необходимости отменить введенные в отношении России экономические санкции, а также обвинила Соединенные Штаты в умышленном разжигании конфликта на Украине для поддержания очагов напряженности в Европе.

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