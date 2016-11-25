Путин вручил российский паспорт знаменитому актеру Стивену Сигалу

На встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин торжественно вручил российский паспорт знаменитому американскому актеру Стивену Сигалу.

- С самого начала мы говорили о том, что если это произойдет, это будет абсолютно деполитизированно, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства поздравил Сигала и попросил его поставить подпись на первой странице документа, без которой паспорт считается недействительным.

- Спасибо большое, - ответил Сигал по-русски, заявив, что считает большой честью для себя находиться в Кремле и получить паспорт из рук главы великого государства.