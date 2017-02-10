Путин не возражает против встречи с Трампом в столице Словении
Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Любляне.
Российский лидер назвал столицу Словении «замечательным местом» для проведения диалогов подобного рода. «Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел», - сделал оговорку Путин.
Он напомнил, что российско-американские встречи уже проводились в Любляне, поэтом Москва ничего не имеет против еще одной.
Путин также поблагодарил президента Словении Борута Пахора за готовность организовать его встречу с Трампом, передает «Интерфакс».
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