Путин возмутился несуразицами в российском судопроизводстве

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин возмутился несуразицами, которые периодически возникают в российском судопроизводстве.

В частности главу государства удивило постановление суда, в котором человека обвиняют в уголовном преступлении, которое выразилось в его обращении в прокуратуру.

- Несуразицы, мягко говоря, там в целом достаточно – это точно. Не знаю, кто мне это передал? Постановление суда. В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше – «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент РФ усомнился в компетентности судьи, вынесшего такое постановление.

- Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно», — возмутился президент. — Надо будет попросить генерального прокурора и председателя Верховного суда с этим просто разобраться. Я уже не знаю там насчет предвзятости, но насчет квалификации абсолютно точно вопросы возникают, конечно.