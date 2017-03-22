Путин внесет в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦЮ на новый срок
На встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен внести ее кандидатуру в Госдуму РФ для продления полномочий на новый срок.
- Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу на следующий срок в качестве председателя Центрального Банка РФ, - цитирует Путина ТАСС.
По словам главы государства, он рассчитывает, что Центробанк под руководством Набиуллиной продолжит действовать так же уверенно и эффективно.
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