Путин внес в Думу законопроект об уточнении полномочий адвокатов

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который поясняет полномочия адвокатов и регулирует вопрос проведения у них обысков.

Документ появился в электронной базе данных Госдумы. Новый закон предполагает изменения в Уголовно-процессуальном кодексе России.

Так, предлагается дополнить статью 58 сведениями о том, что адвокату не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к делу специалиста для разъяснения ряда вопросов, входящих в его компетенцию. Также он сможет участвовать в следственных действиях по собственному ходатайству или ходатайству обвиняемого.

В пояснительной записке указано, что органы предварительного расследования и суд должны учитывать порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника обвиняемого. Также в законопроекте отмечено, что обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения. Не допускается фотографирование и видеозапись адвокатского досье.