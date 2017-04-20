Путин включен в топ-100 самый влиятельных людей мира по версии Time
Американский журнал Time в очередной раз включил президента России Владимира Путина в число ста самых влиятельных людей мира.
Места в списке не присуждаются, но все персоны разделены на несколько категорий. Российский президент, как и другие политики, включен в категорию «Лидеры.
Журнал опубликовал небольшой очерк о Путине, написанный эк-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он отметил, что нынешний глава государства сумел сохранить контроль над ситуацией, которая сложилась после его предшественника.
Наряду с Путиным в число самых влиятельных лидеров мира журнал включил президента США Дональда Трампа, главу правительства Великобритании Терезу Мэй, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Папу Римский Франциска и других деятелей.
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