Путин включен в шорт-лист рейтинга «Человек года» американского журнала Time

Президент РФ Владимир Путин включен американским журналом Time в шорт-лист номинантов на звание «Человек года». В рейтинге издания 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса.

В частности, кроме российского лидера, Time включил в перечень победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, проигравшую выборы Хиллари Клинтон, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Индии Нарендра Моди, бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража, - сообщает ТАСС.

Издание объясняет присутствие Путина в списке тем, что он оказался центре внимания прессы в 2016 году благодаря военной операции РФ в Сирии и утверждениям о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии.

Кроме того, Time включил в свой шорт-лист главу социальной сети Facebook Марка Цукерберга, олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро по гимнастике американку Симону Байлс, певицу Бейонсе Ноулз, группу работающих в США ученых, разработавших систему «редактирования» генов CRISPR, открывающую перспективы создания методов терапии ныне неизлечимых болезней.

В шорт-лист вошла также группа активистов, врачей и инженеров, поднявших тревогу и привлекших внимание общественности к опасному для здоровья людей отравлению свинцом водопроводной воды в городе Флинт в штате Мичиган.

Окончательно итоги рейтинга «Человек года» будут подведены 7 декабря.